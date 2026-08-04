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الأزرق يعود

2026.08.04 | 02:19 pm
عادت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض، فجر الثلاثاء، قادمة من النمسا، بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)
الأزرق يعود

الأزرق يعود

الأزرق يعود