مزرعة الليوان.. 6 مناطق ترفيهية.. والتذاكر بـ 25 ريالا

جذبت مزرعة الليوان، الواقعة على طريق آل يوسف قرب مدينة أبها، زوار منطقة عسير خلال فعاليات صيف عسير.

وتضم المزرعة ست مناطق ترفيهية صُممت لتقديم تجربة متكاملة تمزج بين المساحات الخضراء والأنشطة الريفية، إضافة إلى مرافق متنوعة تشمل سوقين للمزرعة، ومجلس المزرعة، وحديقة وتجربة الحصاد، ومطعمًا، ومسكوبًا، وآبارًا تراثية، فضلًا عن جلسات خارجية ومناطق مخصصة للأطفال.

وتحتضن المزرعة متاجر لبيع العسل بمختلف أنواعه، والعطور، والملابس، إضافة إلى منتجات محلية متنوعة، ما يمنح الزائر فرصة الاستمتاع بالأجواء الريفية والتسوق في آنٍ واحد.

وتفتح مزرعة الليوان أبوابها يوميًا من 08:00 صباحًا حتى 08:00 مساءً، وتبلغ رسوم الدخول 25 ريالًا للفترة الصباحية من 08:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، بينما تبلغ 35 ريالًا للفترة الممتدة من 12:00 ظهرًا حتى 08:00 مساءً، مع دخول مجاني للأطفال دون عمر السابعة.