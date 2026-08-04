أموريم: أمامنا عمل كبير.. وبقاء مودريتش أسعدني

تعهّد البرتغالي روبن أموريم، مدرب فريق ميلان الأول لكرة القدم الجديد، الثلاثاء، بصون إرث أسطورة النادي فارنكو باريزي، الذي توفي الأسبوع الماضي، مع شروعه في مهمة إحياء أمجاد عملاق كرة القدم الإيطالية والأوروبية المتعثر.

وعاد أموريم إلى التدريب بعد إقالته، يناير الماضي، من طرف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويستعد لمواجهة جاره اللدود إنتر ميلانو في ديربي يلعب الأربعاء في مدينة بيرث غرب أستراليا.

وبدأت حقبة البرتغالي مع «روسونيري» بتعادل أمام سلتيك الإسكتلندي 2ـ2 في مباراة تجريبية.

ويضع المدرب، البالغ 41 عامًا، نصب عينيه إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، بعدما فشل ميلان بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال أموريم للصحافيين في بيرث: «أشعر بأن الفريق ملتحم فعلًا، والمهم الحفاظ على هذه الروح عندما تصبح الأمور صعبة».

وتابع: «عليك أن تفوز بكل مباراة، لذا، نحتاج إلى الحفاظ على هذه الروح طوال الموسم».

وتلقّى ميلان دفعة معنوية خلال فترة التوقف ما بين الموسمين، بعدما مدّد صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عقده لعام إضافي.

وكشف أموريم عن أن مودريتش يمكنه اللعب ضد إنتر، بعدما أنهى لتوه مشاركته المونديالية الخامسة، إذ ودّعت كرواتيا البطولة من دور الـ 32 أمام البرتغال.

وأردف البرتغالي عن نجم توتنام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، الذي سيبلغ 41 عامًا في سبتمبر: «بذلنا جهودًا جبارة لكي يبقى مع الفريق عامًا إضافيًا على الأقل، وأنا سعيد جدًا به، وإنه جاهز للعب بعض الدقائق الأربعاء».

وستكون المباراة الأولى بعد رحيل فارنكو باريزي، الذي كان قائدًا للفريق خلال عصره الذهبي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وزاد أموريم: «عندما تتحدث مع جميع أفراد الطاقم عن فرانكو، ترى الدموع في أعينهم. كان فرانكو يجسّد معنى الفريق. الفريق أهم ما في نادينا».

وأضاف: «لن أعد بالنتائج، لكنني أعد بأنني سأواصل إرث فرانكو».

وسيواصل ميلان استعداداته للموسم الجديد بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في جاكرتا، السبت، فيما سيبقى إنتر، الذي تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في هونج كونج، السبت الماضي، في بيرث لمواجهة مواطنه يوفنتوس في اليوم ذاته.