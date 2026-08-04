من هو بايرامي لاعب التعاون الجديد؟

في 28 فبراير 1999 ولد نديم بايرامي، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، في مدينة زيورخ بسويسرا لأبوين من أصول ألبانية هاجرا من مقدونيا الشمالية، فالأب ينحدر من تيتوفو، والأم من جوستيفار، وهو الجيل الثالث من العائلة في سويسرا، حيث استقرت العائلة هناك منذ جيل الجد، نشأ في بلدة ريجنسدورف القريبة من زيورخ وسط بيئة متعددة الثقافات، حافظت فيها الأسرة على الروابط الثقافية الألبانية.

بدأ ممارسة كرة القدم في سن السادسة مع النادي المحلي إف سي ريجنسدورف، حيث كان يلعب في الملاعب والساحات المحلية، رصده كشاف نادي جراسهوبرز، يدعى يوهانس موس، فدُعي إلى تجربة وانضم إلى أكاديمية النادي من فئة تحت ثمانية أعوام في 2009، تقدم عبر كل فئات الأكاديمية، وفاز مع فريق تحت 15 بتصفيات كأس نايك السويسرية، ومع تحت 16 بكأس سويسرا، وقع أول عقد احترافي في فبراير 2017 مع زملائه بيتر بوشيتش وأريجان كولاكو، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في الدوري السويسري في 5 فبراير 2017 بخسارة 1ـ0 أمام ثون، حيث لعب 90 دقيقة كاملة.

لعب مع جراسهوبرز 69 مباراة، وسجل ستة أهداف قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى إمبولي الإيطالي في أغسطس 2019، ثم أصبح الانتقال دائمًا عام 2020، أسهم في صعود الفريق إلى الدوري الإيطالي الأول موسم 2020ـ2021 بعد فوزه بلقب الدرجة الثانية، خاض مع إمبولي أكثر من 120 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة.

في يناير 2023 انتقل على سبيل الإعارة إلى ساسولو مع التزام بالشراء، ثم أصبح الانتقال دائمًا، لعب مع ساسولو في الدوري الإيطالي قبل هبوط الفريق، ثم انتقل إلى رينجرز الإسكتلندي في أغسطس 2024.

مثّل سويسرا في كل الفئات السنية من تحت 15 إلى تحت 21، حيث خاض عشرات المباريات، وسجل أهدافًا، اختار في 2021 تمثيل ألبانيا بلد أصوله بعد اتصال من المدرب إيدي ريا وقرار عائلي، حصل على الجنسية الألبانية في 17 مارس 2021، لكن الفيفا رفضت الطلب في البداية، فرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية التي أجازت اللعب في 30 أغسطس 2021، ظهر للمرة للأولى مع ألبانيا في سبتمبر 2021 أمام المجر، شارك في يورو 2024، وسجل أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 23 ثانية فقط أمام إيطاليا في 15 يونيو 2024.

يبلغ طوله 179 سم ووزنه 68 كيلوجرامًا، ويفضل القدم اليمنى، ويلعب في مركز الوسط الهجومي أو الجناح، راتبه السنوي في رينجرز يقدر بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني أو 1.56 مليون يورو، قيمته السوقية الحالية نحو 2.5 مليون يورو.

على الصعيد الشخصي، بيّنت التقارير الإعلامية في أبريل 2025 وجود علاقة مع المذيعة الكوسوفية لورينا دولا، مقدمة البرامج الرياضية في قناة كلان كوسوفا، حافظا على سرية العلاقة، ولم ينشرا صورًا مشتركة، ثم أشارت تقارير لاحقة إلى انفصال محتمل بعد إزالة المتابعة المتبادلة على وسائل التواصل.

في أغسطس 2026 انتقل بايرامي إلى نادي التعاون على سبيل الإعارة من رينجرز مع خيار الشراء، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته مع الفريق القصيمي في الدوري السعودي.