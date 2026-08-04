الأربعاء.. النصر والحزم يختتمان معسكرات روشن

يسدل فريقا النصر والحزم، الأربعاء، الستار على معسكرات فرق دوري روشن السعودي خارجيًا ضمن استعداداتهم لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026ـ2027.

ويعد الفريقان آخر الأندية السعودية، التي لم تنه المعسكر الخارجي، إذ انطلقت تحضيرات النصر خارجيًا في البرتغال 19 يوليو الماضي، ويستمر حتى 5 أغسطس، فيما بدأ الحزم معسكره 15 يوليو في تونس، على أن ينتهي الأربعاء.

وأنهى 15 ناديًا آخر معسكراتهم الخارجية، وتنوعت بين عدد من الدول الأوروبية، وتصدرت إسبانيا القائمة الأكثر في فترة الإعداد بعد اختيارها من ستة أندية.

وينطلق دوري روشن السعودي، 13 أغسطس الجاري، يتبعه لعب الدور 32 من بطولة كأس الملك، بعدها بثلاثة أيام ، فيما من المقرر ان ينهي الشباب الثلاثاء معسكره الإعدادي في النمسا

وكشفت رابطة الدوري السعودي، يونيو الماضي، عن «روزنامة» الموسم 2026ـ2027، التي تتضمن التواريخ الرئيسة والأولية لجميع جولات المسابقة.

وستنطلق المسابقة في 13 أغسطس، على أن تختتم 29 مايو 2027، في موسم يتزامن مع «روزنامة» مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية، الأمر الذي انعكس على آلية توزيع الجولات وفترات الراحة على امتداد الموسم.

وبيّنت الرابطة أن إعداد الروزنامة أخذ في الاعتبار 80 يومًا مخصصة لفترات التوقف الدولية والمنتخب السعودي، واستضافة كأس آسيا 2027، إذ توفرت للرابطة 103 أيام لإجراء جولات دوري روشن السعودي الـ34، التي تشمل 306 مباريات.

وكان النصر نجح في تحقيق لقب النسخة الأخيرة من المسابقة، الموسم الماضي، بعد منافسته مع الغريم التقليدي الهلال.