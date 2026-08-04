إنزاجي يريح الهلاليين 72 ساعة

منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام، بعد عودة البعثة الزرقاء فجر الثلاثاء إلى الرياض، عقب اختتام المعسكر الإعدادي، الذي نظم في مدينة شتاجرسباخ النمساوية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إنزاجي سيفتح المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، ابتداء من الجمعة المقبل، في الرياض، على أن يدرس ما إذا كان بحاجة إلى خوض مواجهة تجريبية أخيرة أو الاكتفاء بالتدريبات والمناورات، حتى موعد المباراة الافتتاحية في دوري روشن السعودي أمام الفيصلي، 14 أغسطس الجاري.

وخاض الفريق خلال فترة المعسكر الإعدادي أربع مواجهات تجريبية، بدأها أمام شتورم جراتس النمساوي، وكسبها 2ـ1، وحقق الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وخسر بهدفين دون مقابل أمام مولودية الجزائر، قبل أن يختتم المعسكر، الإثنين الماضي، بالتعادل 3ـ3 أمام الأهلي القطري.

ومنح إنزاجي الفرصة لكافة اللاعبين للمشاركة في التجارب الأربع للوقوف على المستويات الفنية والجوانب البدنية للاعبين.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال في المباريات التجريبية، البرازيلي مالكوم فليبي «ثلاثة أهداف»، والفرنسي كريم بنزيما «هدفين»، والهولندي سمرفيل وسلطان مندش، ولكلاهما هدف وحيد.