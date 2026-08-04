عبد الوهاب لـ«الرياضية»: الساحل الشرير محطة مهمة.. وانتظروا «ميعاد عشا»

أوضح لـ «الرياضية» الممثل والمؤلف المصري أحمد عبد الوهاب أن النص الخاص بعمل مسرحية «الساحل الشرير» دفعه إلى المشاركة بالعمل، وقال: «النص يحمل عملًا مختلفًا يعتمد على كوميديا نابعة من الشخصيات والمواقف الإنسانية، وليس مجرد إلقاء الإفيهات».

وأكد عبد الوهاب أن الجمع بين التأليف والتمثيل داخل العمل حمّله مسؤولية مضاعفة، موضحًا أنه أثناء الكتابة كان ينظر إلى البناء الدرامي وإيقاع الأحداث.

وعن العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي، أكد عبد الوهاب أن خبرته المسرحية الكبيرة انعكست على أجواء البروفات، إذ منح فريق العمل مساحة للنقاش، ما أسهم في تطوير العرض والوصول إلى أفضل صورة ممكنة أمام الجمهور.

وبين عبد الوهاب أن طبيعة المسرح تسمح بوجود تفاعل مختلف في كل ليلة عرض، مؤكدًا حرصه على أن تكون أي إضافة داخل إطار الشخصية والنص وبالتنسيق مع المخرج، حتى تظل الأولوية دائمًا لخدمة العمل.

ووصف عودته إلى المسرح بالمحطة المهمة في مشواره الفني، مؤكدًا أن المسرح يمنح الممثل خبرة وثقة لا توفرهما أي وسيلة فنية أخرى، ما جعله متحمسًا للمشاركة في «الساحل الشرير».

وأضاف: «أستعد حاليًا لخوض تجربة جديدة من خلال فيلم ميعاد عشا، الذي أشارك فيه ممثلًا ومؤلفًا في الوقت ذاته، والمشروع يمثل تجربة قريبة إلى قلبي».

وحول شخصية «طارق» التي قدمها في مسلسل «يا ورد على فل وياسمين»، قال: «هناك بعض الصفات المشتركة بيني وبين الشخصية، مثل الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات، إلا أن لكل منهما عالمه وتجربته الخاصة، وأحرص على تقديم الجانب الرومانسي بصورة صادقة وبعيدة عن المبالغة، مع الحفاظ على التطور الطبيعي للشخصية طوال الأحداث».

وكشف عبد الوهاب عن أن الكوميديا ستظل من أحب الأدوار الفنية إلى قلبه، لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية مثل «الحشاشين» وتجربة «يا ورد على فل وياسمين» شجعته على خوض شخصيات أكثر تنوعًا، لأنه يفضل اختيار الأدوار التي تحمل رحلة إنسانية، وتضيف إلى رصيده الفني، بغض النظر عن تصنيفها.