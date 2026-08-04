الاتحاد.. عابدي ينطلق وفلاته يتعافى

يدشن فارس عابدي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أولى تدريباته، بعد إعلان التعاقد معه، قادمًا من نيوم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

في حين أشار المصدر ذاته إلى أن محمد فلاتة، لاعب الفريق، بدأ العودة بالمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، عقب تعافيه من إصابة أسفل البطن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض فلاته خلال معسكر الفريق في إسبانيا لإصابة في عضلات أسفل البطن، وخضع خلالها إلى برنامج تأهيلي طبي، قبل مرافقة اللاعبين في العودة إلى جدة.

وشهدت تدريبات الإثنين الماضي مشاركة المغربي يوسف النصيري ومروان الصحفي وفرحة الشمراني، بعد تعافيهم من الإجهاد العضلي، أثناء المعسكر، الأمر الذي غيبهم عن المشاركة في المواجهة التجريبية الأخيرة أمام ملقا الاسباني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

ويفتتح الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس الجاري في أبوظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الفريق الجداوي، بدأ إعداده في مقر النادي، 7 يوليو الماضي، واستمر سبعة أيام، قبل المغادرة إلى إسبانيا 14 من الشهر الماضي، واستمر حتى 31 يوليو، خاض خلالها أربع مواجهات تجريبية، خسر الأولى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2ـ3، وكذلك أمام لاس بالماس الإسباني 1ـ2، وتغلب على ريال مايوركا 4ـ2، واختتم التجارب بالتعادل أمام ملقا 2ـ2.