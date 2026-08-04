الأربعاء.. انطلاق المزاد الدولي في ملهم

تنطلق، الأربعاء، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس الجاري، في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج محلية ودولية.

ويأتي المزاد بوصفه أولى الفعاليات التي ينظمها المركز الوطني للصقور بعد صدور تنظيمه الجديد من مجلس الوزراء.

واستكمل المركز جاهزية الأجنحة المخصصة لمزارع الإنتاج المحلية والدولية، ومنصة المزايدات، وأجنحة مستلزمات الصقور، إلى جانب البرنامج المصاحب الذي يضم عددًا من الورش التخصصية والأنشطة التوعوية، بما يوفر تجربة متكاملة للصقارين والمهتمين، كما بدأت شحنات الصقور التابعة للمزارع الدولية بالوصول إلى مقر المزاد، في مقدمتها مزارع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا وفرنسا وسلوفينيا وبولندا وروسيا والتشيك وكوريا الجنوبية والإمارات والبحرين والنمسا وهولندا ورومانيا وجمهورية أيرلندا، فيما تتواصل عمليات وصول الشحنات والمشاركين تباعًا وفق الجداول المعتمدة طوال فترة المزاد.