رسميا.. رديف أهلاويا حتى 2030

وقعت إدارة النادي الأهلي عقدًا احترافيًا مع عبد الله رديف، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، لمدة أربعة مواسم حتى 2030، بحضور البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي، ظهر الثلاثاء، وفق مصدر «الرياضية ـ عاجل».

وأوضح المصدر ذاته أن التوقيع جرى بمقر النادي الأهلي في جدة، وخضع اللاعب إلى جلسات التصوير، تمهيدًا لإعلان الصفقة.

وكانت «الرياضية» نشرت، وفق مصدر خاص الأحد الماضي، أن رديف، البالغ من العمر 23 عامًا، لا يزال ينتظر وصول العرض الرسمي من الأهلي، بعد اجتاز الفحوص الطبية، التي خضع لها يومي الجمعة والسبت.

وأعلن حساب «الرياضية» على منصة «إكس» في 31 يوليو الماضي، عن حضور رديف إلى مقر النادي الأهلي في جدة لبدء الفحوص الطبية، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى الفريق الأول.

وتدرج رديف في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل تصعيده للفريق الأول، الذي لعب له 10 مبارياتٍ، وسبق للهلال أن أعاره موسمًا إلى كلٍّ من التعاون والشباب والاتفاق، ونصف موسمٍ إلى الفيحاء، قبل أن ينتهى عقده مع «الأزرق» ويصبح لاعبًا حرًّا.