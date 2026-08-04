خليفة.. رابع لاعب يجدد مع هجر

أعلن نادي هجر، الثلاثاء، عن تجديد عقد ناصر خليفة، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي الأحسائي عبر حسابه في منصة «إكس»: «ظهيرنا القوي ناصر خليفة يواصل مهمته مع الشيخ الهجراوي».

ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد، لكن مصادر «الرياضية» أوضحت أنه لمدة موسم واحد.

وكان خليفة انضم إلى هجر صيف 2020 قادمًا من القادسية، وأمضى معه أربعة مواسم، ومن ثم انتقل إلى الترجي صيف 2024، قبل أن يعود مجددًا إلى هجر في أغسطس 2025.

وبات خليفة «30 عامًا» رابع لاعب تحسم إدارة هجر ملف تجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد عبد الرحمن الحريب، والسنغالي بكاري كوليبالي، ووضاح الزايدي، إضافة إلى عبد الله الجنوبي، مدرب الفريق.

ويتأهب هجر الصاعد إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لافتتاح موسمه في 23 أغسطس الجاري، عندما يواجه ضيفه جدة على ملعبه في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.