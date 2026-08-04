هجر يبقي على خليفة والمبيريك

أعلن نادي هجر، الثلاثاء، عن تجديد عقدي ناصر خليفة، وأسامة المبيريك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد للاعبين، لكن مصادر «الرياضية» أوضحت أنه لمدة موسم واحد لكل منهما

وكان خليفة الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عاما انضم إلى هجر صيف 2020 قادمًا من القادسية، وأمضى معه أربعة مواسم، ومن ثم انتقل إلى الترجي صيف 2024، قبل أن يعود مجددًا إلى هجر في أغسطس 2025.

اما المبيريك صاحب الـ24 عاما فقد التحق بصفوف هجر في سبتمبر 2024.

ولحق خليفة والمبيريك بثلاثة لاعبيه حسمت إدارة هجر ملف تجديد عقودهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: عبد الرحمن الحريب، والسنغالي بكاري كوليبالي، ووضاح الزايدي، إضافة إلى عبد الله الجنوبي، مدرب الفريق.

ويتأهب هجر الصاعد إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لافتتاح موسمه في 23 أغسطس الجاري، عندما يواجه ضيفه جدة على ملعبه في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.