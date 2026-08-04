«الشانزليزيه» يجمع عشاق الرياضات الإلكترونية

توافدَ آلاف الجماهير إلى شارع «الشانزليزيه» للمشاركة في مهرجان الرياضات الإلكترونية المقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، حيث تحوّل أحد أشهر الشوارع في العالم إلى أكبر احتفالية مجانية للألعاب والرياضات الإلكترونية تفتح أبوابها للجمهور.

وتمثّلت أبرز محطات المهرجان في الكشف أمام الجمهور للمرة الأولى عن القميص الرسمي لمنتخب مشارك في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وهو قميص المنتخب الفرنسي وبدلته الرياضية من تصميم العلامة الرياضية الغنية عن التعريف أديداس، ليمثل بداية العد التنازلي نحو النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها الرياض العاصمة السعودية خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

وستجمع البطولة لاعبين من أكثر من 100 دولة وإقليم للتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية، ومن المرتقب الكشف عن القميص الرسمي للمنتخب السعودي، إلى جانب أطقم عدد من المنتخبات الوطنية الأخرى خلال الاستعدادات للبطولة.

وشارك في مراسم الكشف عن القميص كل من مدير المنتخب الفرنسي بورا كيم YellOwStaR، وسفير بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في فرنسا كامل كبير Kameto، إلى جانب اللاعبين الفرنسيين، في أول ظهور رسمي لهم أمام الجمهور.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يُعد مهرجان الرياضات الإلكترونية تجسيدًا حقيقيًا لرؤيتنا الرامية إلى خلق تجارب تتلاقى فيها الجماهير بالألعاب واللاعبين والمجتمعات التي يعشقونها في مساحةٍ احتفاليةٍ واحدة، وقد أثبت هذا المهرجان الاحتفالي بالألعاب والرياضات الإلكترونية، في قلب شارع الشانزليزيه في باريس، قدرةَ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على خلق تجارب ولحظات مميزة للجماهير في جميع أنحاء العالم، بما ينقل هذا الحدث خارج الحدود التقليدية للمنافسة والمسابقات».

ووسط هذه الاحتفالات، حملَ أول كشف عن قميص رسمي في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية أهميةً خاصة، بوصفه تجسيدًا للعالميّة المتنامية للبطولة والزخم التشويقي الآخذ بالنمو بين الجماهير ترقّبًا لنسختها الأولى على الإطلاق في السعودية.

وبصفتها الشريك العالمي والرسمي للأطقم لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، تتولى أديداس تصميم قمصان وأطقم التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة، التي تمثّل أكثر من 100 دولة وإقليم وتتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية.

وتتزيّن هذه التصاميم برسومات مستوحاة من عالم الألعاب، وتتميز بخطوط كتابة مخصصة تحاكي شاشات تسجيل الأرقام القياسية في ألعاب الـ «آركيد» Arcade الكلاسيكية، إضافة إلى تفاصيل دقيقة على الأكمام تُحاكي ميداليات البطولة وتحمل ألوان كل دولة. وسيتم الكشف عن المزيد من قمصان المنتخبات الوطنية تباعًا خلال الفترة التي تسبق انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة.