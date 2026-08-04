حكام روشن يدرسون التعديلات الجديدة

استهل حكام دوري روشن السعودي برنامجهم اليومي، الثلاثاء، في معسكرهم الخارجي الجاري حاليًا في مدينة فيتوريا بمحاضرة نظرية درسوا خلالها أحدث التعديلات على قانون كرة القدم.

ويستمر معسكر الحكام حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2026ـ2027.

وطبقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، قدّم المحاضرة الصربي ميلوراد ماجيتش المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، استعرض خلالها أحدث آليات توحيد التعديلات وتفسيرها وتطبيقها، إلى جانب مناقشة عدد من الحالات التحكيمية العملية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

واختُتم البرنامج بحصة لياقية مكثفة تضمنت تدريبات السرعة والتحمل والتغيّر في الاتجاه، ضمن برنامج رفع الجاهزية البدنية للحكام قبل انطلاق المنافسات.

ويضم المعسكر 43 حكمًا، بواقع 14 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تغطي المحاور التحكيمية، من أبرزها: تعديلات قانون كرة القدم، والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، ولمسة اليد، والمخالفات التكتيكية، والتمركز وقراءة اللعب، وإدارة المباريات، إلى جانب اختبارات في اللغة الإنجليزية وقوانين اللعبة.