جولة سوشال ميديا

* أتوقف عند بعض العبارات التي أسمعها من أحد الفنانين أو رجل أعمال، أو صاحب تجربة، والحقيقة أني لا أتفق دائمًا حتى مع ما يقوله بعض الشخصيات الناجحة، فبعض ما يقولونه مبني على ظروفهم التي تختلف عن ظروف الأكثرية، في جولتي الأخيرة بين المنصات الاجتماعية توقفت عند مقاطع من أحاديث أعجبتني.

* العقاري سميح سويرس ورث المال من أبيه، وورث مجال العقار كذلك، شاهدت له أكثر من لقاء، تحدث فيها عن المشاريع التي نفذها وجازف من أجلها، لكن أصدق وأعمق ما قاله هي جملة تختصر كل شيء، بما فيها نظريات الاقتصاد «في النهاية ده كلو رزق.. مش عمل. يعني البني آدم اللي فاكر أنو نجح عشان إنجازاته، عشان عمله الشاق، وعشان ذكاؤه الخارق.. الكلام ده كلام فارغ، أنت محتاج حظ، تسميه رزق.. تسميه حظ، إنما دي عطيّة، لو ربنا مش رايد لك.. والله لو أنت أذكى بني آدم وبتشتغل 24 ساعى في اليوم هتقعد فقري ومش هتعمل فلوس، ومش هتبقى مهم، فغلط إن البني آدم يتخم بنفسه..».

* عالم الرياضيات سير روجر يعترض على مُسمى «الذكاء الاصطناعي» ويقدم تفسيرًا لرفضه هذا المسمى الذي اعتمده العالم «الاسم خاطئ، إنه ليس ذكاءََ اصطناعيََا، إنه ليس ذكاء، الذكاء يتطلب الوعي، إذا كانت هناك آلة فهي ليست واعية، أعتقد أن الناس قد فقدوا البوصلة، لقد تاهوا في قوة الحواسيب، الأمر هو أن الحواسيب أصبحت قوية جدًا، لدرجة أنهم فقدوا الخيط الناظم لما تفعله هذه الأجهزة. لكنني أعتقد أن الوعي شيء مختلف، إنه ليس عملية حسابية، و الأمر ببساطة هو أن الناس منومون مغناطيسيًا. المشكلة هي أن مصطلح AI هو سيئ، إنه يعني الذكاء الاصطناعي، الذكاء في رأيي واعٍ، هذا هو جوهر الذكاء. أعتقد أن الاسم الأنسب هو البراعة الاصطناعية».

* مما يُنسب لمارك توين «في أول موعد لنا.. أذهلتني بحدة ذكائها، وعمق تفكيرها، وبُعد نظرها، إذ أنها لم تأتِ».