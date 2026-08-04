21 نصراويّا يخسرون التجربة الأخيرة

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم 0ـ2 أمام ألميريا الإسباني، الثلاثاء، في مباراته التجريبية الرابعة والأخيرة ضمن معسكره التحضيري في لشبونة، العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد 2026ـ2027.

وأنهى «الأصفر العاصمي» الشوط الأول بالتعادل دون أهدافٍ قبل أن تستقبل شباكه هدفين سريعين في غضون ثماني دقائق في الثاني.

وبدأ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، المباراة بتشكيلٍ أساسي، ضمَّ بينتو ماثيوس، سالم النجدي، إينيجو مارتنيز، سيماكان، سعد الناصر، عبد الله الخيبري، سامي النجعي، راكان الغامدي، سعد حقوي، أنجيلو وعبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني، دفع بالثلاثي عبد الإله العمري، ونادر الشراري، وأيمن يحيى عند الدقيقة 62، وأتبعهم بعلي الحسن، ومحمد مران، وجواو فيليش، وساديو ماني في الدقيقة 80.

وقبل نهاية الوقت الرسمي بثماني دقائق، أشرك المدرب الأسترالي عوَّاد أمان، وماجد قشيش، وعبد الملك الجابر.

وخاض النصر أربع مبارياتٍ تجريبية ضمن معسكره التحضيري للموسم الجديد في البرتغال، الذي استغرق 16 يومًا، خسر الأولى 1ـ2 أمام بنفيكا «ب»، وفي الثانية فاز على ميريدا 2ـ0، وسقط في المواجهتين الثالثة والرابعة تواليًا 2ـ4 أمام إستريلا أمادورا، و0ـ2 أمام ألميريا، ومن المقرر أن عود بعثة الفريق إلى الرياض الأربعاء.

ويستهلُّ الفريق حملة الدفاع علن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الفتح ضمن الجولة الأولى على ملعب الأول بارك، 15 أغسطس الجاري.