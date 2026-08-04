«سيكافا».. جورماهيا يطيح بالهلال ويطير إلى النهائي

تأهل فريق جورماهيا الكيني الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة أندية وسط وشرق إفريقيا «سيكافا» 2026 بفوزه على الهلال السوداني بركلات الترجيح 8ـ7 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1ـ1، الثلاثاء.

ويواجه جورماهيا في النهائي، المقرَّر الجمعة المقبل، رايون سبورت الرواندي الذي تغلَّب 3ـ1 على جاموس من جنوب السودان، الثلاثاء.

وعلى ملعب «بيليه» في كيجالي، العاصمة الرواندية، تقدَّم جورماهيا بهدفٍ عكسي سجله الكونغولي ستيفن إيبويلا، مدافع الهلال، بالخطأ في مرماه «38». وأدرك الهلال التعادل سريعًا عبر الجناح الجامبي أنسومانا سامورا «45».

ومع دخول المباراة آخر 30 دقيقةً من وقتها الأصلي، أجرى جورماهيا ثلاثة تبديلاتٍ، وكاد معها أن يسجل هدف الفوز بعد أن وجد الكيني ليسلي أوتينو، لاعب الوسط، ثغرةً داخل منطقة الجزاء الهلالية، لكنَّ تسديدته مرت إلى جوار القائم مباشرةً «93».

وعند الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول وجد جورماهيا نفسه منقوصًا بعد إشهار البطاقة الحمراء لجاكسون دوانج، لاعب الوسط، لكنَّ الهلال لم يستفد من هذا الطرد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، لم تتغيَّر فيهما النتيجة، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لجورماهيا، الذي يأمل تحقيق اللقب الرابع منذ عام 1985. في حين كان آخر ظهورٍ له في النهائي عام 2015 عندما خسر أمام عزام التنزاني.

أمَّا الهلال، فلم يسبق له الفوز بالبطولة، التي انطلقت عام 1974 في تنزانيا، بينما تُوِّج بها غريمه التقليدي المريخ ثلاث مراتٍ في 1986، 1994، و2014. كذلك توجد بطولةٌ مماثلةٌ للمنتخبات، انطلقت في 1973، بمشاركة 12 دولة.