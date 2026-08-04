الخلود يواجه الرياض تجريبيّا

يخوض فريق الخلود الأول لكرة القدم مباراةً تجريبيةً أمام الرياض، الأربعاء، قبل انطلاق دوري روشن السعودي، وفق ما أعلنه النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وعاد الخلود أخيرًا من معسكرٍ تدريبي خارجي في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد، خاض خلاله ثلاث مبارياتٍ، تعادل في الأولى 1ـ1 أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخسر الثانية والثالثة 1ـ2 أمام ألباسيتي الإسباني، و0ـ2 أمام لوتون تاون الإنجليزي.

ويستهلُّ الفريق مشواره في «روشن» بمواجهة مضيفه الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة، 15 أغسطس الجاري.

في المقابل، يحلُّ الرياض ضيفًا على الاتفاق ضمن الجولة الأولى من الدوري، 14 أغسطس.