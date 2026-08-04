بعد الـ 70 مليونا.. أرسنال يرفع عرض جيمارايش

كثّف نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضاته للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش، بعد أن رفض نادي نيوكاسل عرضه الأول البالغ 70 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لتقارير إعلامية الثلاثاء فإن بطل الدوري الإنجليزي يستعد لتقديم عرض محسن نظرًا لاهتمامه الكبير بضم قائد نيوكاسل، بعد أن قرر عدم مجاراة تشيلسي في صفقة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي مورجان روجرز، والتي بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني «157 مليون دولار»، وهي الأعلى للاعب بريطاني.

ويرغب نيوكاسل في تجنب تكرار سيناريو الانتقال الطويل الذي انتهى برحيل السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في العام الماضي.

وكان الدولي السويدي امتنع فعليًا عن المشاركة في استعدادات الفريق للموسم الجديد قبل 12 شهرًا، في محاولة للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى «أنفيلد».

وأقر إيدي هاو الذي غادر تدريب نيوكاسل الأسبوع الماضي، في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية بأنه يشعر بالقلق من احتمال خسارة جيمارايش.

وبعد انتهاء عطلته التي أعقبت خروج المنتخب البرازيلي من ثمن نهائي كأس العالم أمام النرويج في يوليو الماضي، انضم جيمارايش إلى معسكر نيوكاسل الإعدادي في إسبانيا، لكن المؤشرات تزداد على أن اللاعب قد لا يكون ضمن صفوف الـ«ماكبايز» عند افتتاح الفريق مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ليفربول على أرضه في 23 أغسطس الجاري.

ولم يتحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، علنًا عن اهتمام ناديه بضم جيمارايش، لكنه أكد أن النادي «نشط للغاية» في سوق الانتقالات و«طموح جدًا فيما يسعى إلى تحقيقه».

وقال في تصريحات صحافية: «نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق، وعلينا التأكد من تحديد العناصر التي نفتقدها في تشكيلتنا».