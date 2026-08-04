29 أغسطس.. إيتوما وهرجوفيتش ينافسان على لقب الملاكمة

أعلن منظِّمون، الثلاثاء، أن مباراة الوزن الثقيل بين البريطاني موسى إيتوما والكرواتي ​فيليب هرجوفيتش، المقرَّرة في لندن 29 أغسطس الجاري، ستكون للحصول على اللقب الشاغر في الاتحاد الدولي للملاكمة. وكان الأوكراني أولكسندر أوسيك تخلَّى عن اللقب يونيو الماضي.

وذكرت «كوينزبري بروموشنز»، المروِّجة لمباريات الملاكمة، في منصة «إكس»: «زادت أهمية ‌مواجهة إيتوما ‌وهرجوفيتش. مع المنافسة على لقب ​بطولة ‌العالم ⁠للوزن ​الثقيل للاتحاد ⁠الدولي للملاكمة، سيتوَّج ملكٌ جديدٌ في لندن 29 أغسطس».

ولدى إيتوما «21 عامًا» سجلٌّ خالٍ من الهزائم حيث حقق 12 فوزًا بالضربة القاضية بين 14 انتصارًا.

أما هرجوفيتش، البالغ 34 عامًا والحاصل على الميدالية ⁠البرونزية في أولمبياد 2016، فحقق ‌20 فوزًا مقابل هزيمةٍ ‌واحدةٍ فقط.

وقال ​فرانك وارن، مروِّج المباريات، ‌لهيئة الإذاعة البريطانية: «الكوبي فرانك سانشيز، ‌المتحدي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة، وافق على التنحي جانبًا، ومواجهة الفائز في مباراة إيتوما وهرجوفيتش في قاعة أو 2 أرينا».

وأضاف: «دفعنا مبلغًا ‌من المال إلى سانشيز، وقلنا له: أيًّا كان الفائز في المباراة، لن ⁠تخسر ⁠شيئًا، وستحصل على فرصة خوض مباراةٍ على اللقب ضد الفائز».

وتابع وارن: «في حال فوز إيتوما على هرجوفيتش، ثم على سانشيز قد نشهد معركةً مزدوجةً بريطانيةً خالصةً على اللقب عام 2027 مع دانيال دوبوا، بطل منظمة الملاكمة العالمية، أو المتحدي فابيو واردلي عقب إعادة المباراة بين الاثنين».

ويحمل الروسي مراد جاسييف لقب ​رابطة الملاكمة العالمية، بينما يحمل الألماني أجيت كابايل لقب مجلس الملاكمة العالمي.