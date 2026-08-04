غزلان: تجربتي مع الهلال منحتني خبرة كبيرة

وصفت المغربية غزلان الشباك، قائدة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم للسيدات، والمتوجة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا 2025، تجربتها الاحترافية مع الهلال السعودي بأنها محطة مهمة في مسيرتها، مؤكدة أنها منحتها مكاسب فنية وشخصية كبيرة، مشددة على أن استقرار المسابقات يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار تطور كرة القدم النسائية في السعودية.

وتعد الشباك من أبرز نجمات كرة القدم النسائية في إفريقيا والعالم العربي، إذ قادت منتخب المغرب إلى العديد من الإنجازات، وخاضت نحو 100 مباراة دولية بقميص «لبوات الأطلس»، وهو الإنجاز الذي كرّمت على ضوئه، الثلاثاء من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديرًا لمسيرتها الدولية كما توجت بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا، واختيرت ضمن التشكيلة العالمية لـ«فيفبرو». أما على صعيد تجربتها في الهلال فقد خاضت معه موسمًا كاملًا قبل أن ينتهي عقدها يونيو الماضي.

وقالت لـ«الرياضية» غزلان الشباك: «تجربتي مع الهلال كانت مميزة واستفدت منها كثيرًا، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، والتعرف على بيئة جديدة وثقافة مختلفة ساعدتني على اكتساب خبرة أكبر، وأتمنى للهلال كل التوفيق».

وعن تتويجها بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا واختيارها ضمن التشكيلة العالمية لـ«فيفبرو»، أجابت النجمة المغربية: «هو شرف كبير وفخر بالنسبة لي، لكنه أيضًا إنجاز لكرة القدم النسائية المغربية والعربية، وأتمنى أن يكون دافعًا لكل اللاعبات لتحقيق المزيد».

وكشفت غزلان عن الدور الكبير الذي لعبه والدها، العربي الشباك نجم الكرة المغربية الراحل، في مسيرتها، قائلة: «كان الداعم الأول لي، وتعلمت منه حب كرة القدم والانضباط والعمل الجاد، وأحاول دائمًا أن أكون عند حسن ظن كل من يحمل اسم العائلة، وأن أمثل المنتخب المغربي بأفضل صورة».

وعن تقييمها لمستقبل كرة القدم النسائية في السعودية، أثنت على الرغبة الجادة في تطوير اللعبة، لكنها أشارت إلى وجود تحديات تتطلب المعالجة، وأوضحت: «لا شك أن هناك رغبة في تطوير كرة القدم النسائية في السعودية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب العمل عليها، وانسحاب بعض الأندية من الدوري في الأعوام الأخيرة يدل على وجود أمور تحتاج إلى مراجعة، سواء من ناحية التنظيم أو الاستمرارية وأي مشروع رياضي يحتاج إلى الاستقرار قبل أي شيء، وإذا تم التركيز على ذلك، فأنا متأكدة أن كرة القدم النسائية هناك ستتقدم بشكل أفضل».

واختتمت قائدة المنتخب المغربي تصريحاتها بالتأكيد على أن تركيزها ينصب حاليًا على مواصلة مسيرتها الكروية، مضيفة: «حاليًا تركيزي منصب على مواصلة اللعب وتقديم أفضل ما لدي مع المنتخب والنادي الذي سأنضم إليه، وبعد الاعتزال أطمح للبقاء في كرة القدم، سواء في التدريب أو العمل الفني».