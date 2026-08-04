دورة مونتريال.. تسيتسيباس يعبر إلى فونسيكا

استعاد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الثالث عالميًا سابقا والمتأهل من التصفيات، بعضًا من مستواه الذي فقده خلال فترة التراجع الأخيرة في التصنيف، بعدما تغلب على الأمريكي مارتن دام 6-4 و6-4، الثلاثاء، في دورة مونتريال لكرة المضرب.

ويمنح هذا الفوز، الذي استغرق 98 دقيقة في الدور الأول، تسيتسيباس موعدًا في الدور المقبل مع البرازيلي جواو فونسيكا.

وحسم اللاعب اليوناني المجموعة الأولى أمام دام، ثم عاد في المجموعة الثانية بعد تأخره بكسر إرسال، ليتقدم 5-2 ويحصل على فرصة الإرسال من أجل إنهاء اللقاء، لكن اللاعب الأمريكي نجح في كسر إرسال تسيتسيباس مجددًا، قبل أن يحسم الأخير الفوز بعد شوطين بواسطة ضربة أمامية ناجحة.

وفي مباريات أخرى، عاد البولندي هوبرت هوركاتش، وصيف نسخة مونتريال عام 2022، إلى المنافسات بعد إصابة في الركبة تعرض لها في ويمبلدون، وحقق الفوز على الأمريكي ماركوس جيرون 7-5 و4-6 و6-2.

كما تأهل البريطاني جاكوب فيرنلي بعد فوزه على الفرنسي المخضرم أدريان مانارينو 7-6 (3/7) و6-4، على الرغم من ارتكابه أكثر من 30 خطأ مباشرًا، ليضرب موعدًا مع التشيكي ياكوب منشيك.