دورة تورونتو.. إيجا وإيلينا تتأهلان

بدأت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنَّفة الثامنة عالميًّا، استعداداتها لخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزٍ لم يخلُ من الجهد على التشيكية سارا بييليك 6ـ0 و6ـ3 ضمن الدور الثاني من دورة تورونتو، الثلاثاء.

وفرضت شفيونتيك، المصنَّفة الأولى عالميًّا سابقًا، سيطرتها في البداية، وفازت بتسعة أشواطٍ متتاليةٍ، وتقدَّمت 3ـ0 في المجموعة الثانية بعد كسر إرسالين، لكنَّ بييليك عادت إلى أجواء اللقاء باستخدام كراتٍ بطيئةٍ، وتغييراتٍ في الإيقاع، وضرباتٍ طائرةٍ دقيقةٍ، وتمكَّنت من الفوز بشوطين متتاليين.

وواجهت إيجا لحظةً حرجةً عندما اضطرت إلى إنقاذ تسع فرصٍ لكسر الإرسال في شوطٍ طويلٍ، استمر 22 دقيقةً قبل أن تحافظ على إرسالها، وتتقدم 4ـ2.

وتراجعت شفيونتيك من المركز الثالث عالميًّا في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى المركز الثامن حاليًّا.

وفي مباراةٍ أخرى، نجحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنَّفة التاسعة، في قلب تأخرها بمجموعةٍ، وكسر إرسالٍ أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو إلى فوزٍ بـ 6ـ7 «7ـ5» و7ـ6 «4ـ7» و6ـ4.