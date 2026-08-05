الرقابة المالية تحاصر الاتفاق

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن مسؤولي الرقابة المالية ولجنة الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين يراقبون الوضع المالي في نادي الاتفاق ضمن إجراءات المتابعة، ويُحقِّقون في بعض الإجراءات المتَّبعة من جهة النادي، إلى جانب استمرار التواصل مع مسؤوليه للاطلاع على الملفات والالتزامات المالية، ومراجعتها.

يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الاتفاق الحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد عدد من تعاقداته بعد أن واجه النادي خلال الفترة الماضية تأخُّرًا في موافقات مرتبطة بملفاته المالية.

وتفرض الرقابة المالية المشدَّدة متابعةً أكبر للالتزامات والقرارات المالية للنادي، خاصَّةً المتعلِّقة بالتعاقدات الجديدة قبل اعتمادها من قِبل الجهات المختصَّة.

وتزعم إدارة النادي أنها خسرت نحو 36 مليونًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد تخفيض برنامج معيار الحوكمة إلى الفئة «أ»، من 28 مليونًا إلى 16 مليونًا سنويًّا، كما فقدت نحو 15 مليونًا بعد تخفيض الدعم الثابت من قِبل الوزارة، هذا ما عدا خسارة الدعم المرتبط بالحضور الجماهيري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرابطة قد تُخضع الاتفاق لعقوبات رياضية ومالية في حال عدم الوصول إلى حل للوضع المالي المتدهور في النادي.

وفيما تحفَّظت إدارة النادي عن التعليق، أكَّدت المصادر، أن الإدارة تشعر بخيبة أمل نظير عدم الالتفات للمبررات المنطقية من وجهة نظرها حول تراكم العجز المالي، ما يُهدِّد بوقوع الاتفاق في دائرة الأندية المهدَّدة بالهبوط بسبب عدم القدرة على تسجيل اللاعبين، وعجز إدارته عن حل المشكلات المالية بوقتٍ كافٍ.