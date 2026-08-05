بايرامي يبدأ مشوار التعاون

أدى الألباني نديم بايرامي، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أول تدريب له بعد اكتمال إجراءات انتقاله، بعدما شارك في التدريبات الجماعية خلال الحصة التدريبية للفريق، الثلاثاء.

وقال بايرامي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي القصيمي على منصة «إكس» قبل التدريبات: «سعيد وفخور للغاية بانضمامي إلى هذا النادي الكبير في السعودية وأتطلع إلى رؤية جماهيره».

وعلى ملعب «الوولفر بارك» انطلقت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء وتمارين لياقية منوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين فنية وجمل تكتيكية في نهاية المران.

ويدشن التعاون مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الخليج ضمن الجولة الأولى، السبت 15 أغسطس الجاري.