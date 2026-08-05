الضبعان يعترض.. ويسحب ملف رئاسة اتحاد القدم

سحب تركي الضبعان، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف ترشحه اعتراضًا على عدم استدعاء جميع المرشحين إلى الاختبار الذي جرى الثلاثاء وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، فإن الضبعان رفض دخول الاختبار، وأبلغ لجنة الانتخابات بسحب ملف ترشحه بسبب عدم مشاركة جميع المرشحين في الاختبار.

وإضافة إلى الضبعان، تقدمت خمسة أسماء أخرى بقوائم ترشحها لرئاسة اتحاد القدم، وهم: بدر الرزيزاء، خالد الغامدي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.

وتجرى الانتخابات في 30 أغسطس الجاري بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد القدم عقب خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وبعد إغلاق باب الترشح، السبت الماضي، شرعت لجنة الانتخابات في فحص قوائم المترشحين، على أن يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين، السبت المقبل، فيما سيتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، ومن ثم يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15–23 من الشهر ذاته، فيما سيُعلن عن نتائج الفصل في الطعون في 24 منه.

وحددت اللجنة 25 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لانسحاب المرشحين، وبعدها بيوم سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية، وتستمر قبل يوم من الانتخابات.