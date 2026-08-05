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التجربة الأخيرة

2026.08.05 | 12:20 am
اكتفى فريق الحزم الأول لكرة القدم بالتعادل مع الترجي التونسي 2ـ2، الثلاثاء، في المواجهة التجريبية الرابعة والأخيرة ضمن معسكره في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الحزم)
التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة

التجربة الأخيرة