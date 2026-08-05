الفتح يعيد العنزي بعقد موسمين

تعاقد نادي الفتح مع وليد العنزي حارس المرمى لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028 حسبما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وانتقل العنزي «30 عاما» إلى الفتح لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النجمة.

وأوضح النادي أن التعاقد مع العنزي جاء في إطار خطة الإدارة واللجنة الفنية لتعزيز مركز حراسة المرمى، وتدعيم صفوف «النموذجي» بالعناصر المميزة استعداداً للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.

وسبق للعنزي الذي تدرج في الفئات السنية بنادي النصر ان خاض فترة اعارة قصيرة مع الفتح قبل أن ينتقل إلى صفوفه بشكل نهائي في اغسطس 2022 بموجب عقد امتد ثلاثة مواسم.

وبالتعاقد مع العنزي، رفع الفتح عدد صفقاته إلى خمسة خلال «الميركاتو الصيفي الحالي» بعد التعاقد مع عبد الرحمن الخيبري، والروماني ليكساندرو ميهاي، والغاني كينيدي بواتينج، والهولندي روبن كيلدر.