خيمي يقود اتحاد القدم بانتخابات الجماهير

تصدر حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة «الرياضية» كأكثر المرشحين شعبية بين الجمهور، في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وطرح الحساب الرسمي للصحيفة على منصة «إكس» السؤال التالي لمدة 48 ساعة: «لو كان لك صوت في الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.. لمن ستصوت؟».

وبقي خيمي متقدمًا من لحظات الاستطلاع الأولى حتى النهاية أمام بدر الرزيزاء رئيس القادسية السابق.

وحل خالد الغامدي رئيس الأهلي السابق ثالثًا والحكم أحمد الوادعي رابعًا.

وجاءت النتائج النهائية بعد مشاركة 13,914 صوتًا على النحو التالي: حاتم خيمي: 44%، بدر الرزيزاء: 33%، خالد الغامدي: 14%، أحمد الوادعي: 9%

وحظي الاستطلاع بتفاعل كبير، إذ تجاوزت مشاهداته 180 ألف مشاهدة حتى تاريخ النشر.

وتجرى الانتخابات في 30 أغسطس الجاري بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد القدم إثر خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وبعد إغلاق باب الترشح، السبت الماضي، شرعت لجنة الانتخابات في فحص قوائم المرشحين، على أن يتم الإعلان عن نتائجه السبت المقبل، فيما يتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، ومن ثم يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 من الشهر ذاته، وتعلن نتائج ذلك في 24 منه.

وحددت اللجنة 25 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لانسحاب المرشحين، وبعدها بيوم سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية، وتستمر قبل يوم من الانتخابات.