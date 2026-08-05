الفيصلي يخطط على إعادة البكر

فتحت إدارة نادي الفيصلي، مفاوضاتها المباشرة مع يزيد البكر، ظهير أيمن فريق الزلفي الأول لكرة القدم، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة الفيصلي تسعى إلى إتمام الصفقة مع اللاعب الذي انتهى عقده مع الزلفي، بناءً على توصيات فنية، على أن تتضح معالم سير التفاوض النهائية بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدرج البكر البالغ من العمر 30 عامًا، في الفئات السنية بنادي الزلفي «درجة أولى» موسم 2016، قبل التوقيع للفيصلي في الموسم الذي يليه.

وفي موسم 2019 وقع مع الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم، وفي صيف 2021 أعلن التعاون ضمه لمدة ثلاثة مواسم.

وفي أغسطس 2023 انتقل إلى الحزم، ولم يستمر إلا موسمًا واحدًا، بعدها وقع مع نادي الرياض، وفي الموسم الماضي عاد إلى ناديه الأول الزلفي في صفقة انتقال حر.

وشارك البكر الموسم الماضي مع الزلفي في 21 مباراة بجميع المسابقات، لم يسجل وصنع هدفًا واحدًا، وتلقى ثلاث بطاقات صفراء، وحمراء واحدة، وفق «ترانسفير ماركت».