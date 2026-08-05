الإصابة تبعد ألكاراز عن سينسيناتي

انسحب الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم كرة المضرب والمصنف الثاني عالميًا، من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة، بسبب إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل، بحسب ما أعلنه المنظمون، الأربعاء.

ولن يدافع الإسباني عن لقبه في الدورة التي تنطلق 13 أغسطس بسبب إصابة متواصلة في المعصم.

وقال بوب موران مدير البطولة في بيان : «نعلم أن ألكاراز يبذل كل ما بوسعه للعودة إلى المشاركة في البطولات في أقرب وقت ممكن و نتمنى له التوفيق خلال تعافيه، ونتطلع إلى الترحيب به مجددًا في سينسيناتي مستقبلًا».

ومن شأن هذا الانسحاب أن يثير مخاوف بشأن دفاع ألكاراز المرتقب عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات الجراند سلام هذا العام، التي تنطلق 30 أغسطس في نيويورك.

وتُعد دورة سينسيناتي على الملاعب الصلبة آخر محطة تحضيرية كبرى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وكان ألكاراز ، البالغ 23 عامًا، قد اختار مسبقًا عدم المشاركة في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الدور الأول من دورة برشلونة المفتوحة في أبريل.

وانسحب بطل الجراند سلام سبع مرات من دورتي مدريد وروما لماسترز الألف نقطة، قبل أن ينسحب من رولان جاروس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.