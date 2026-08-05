نيوم يعود

عاد لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى التدريبات في مقر النادي بعد نهاية الإجازة الممنوحة لهم عقب نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ نيوم)