النصر إجازة 24 ساعة.. ورونالدو يغيب

منح الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة 24 ساعة، على أن تعود التدريبات الجمعة، في الرياض، دون القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يزال يتمتع بإجازة عقب مشاركته في المونديال الشهر الماضي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن جميع اللاعبين سيصلون مساء الأربعاء إلى الرياض، عبر طائرة خاصة، قادمة من مدينة لشبونة البرتغالية، بعد أن أنهوا معسكر الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان النصر خسر، الثلاثاء، مواجهته التجريبية الأخيرة أمام ألميريا الإسباني 0ـ2.

وخاض النصر أربع مبارياتٍ تجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، الذي استمر 16 يومًا، خسر الأولى 1ـ2 أمام بنفيكا «ب»، وفي الثانية فاز على ميريدا 2ـ0، وسقط في المواجهتين الثالثة والرابعة تواليًا 2ـ4 أمام إستريلا أمادورا، و0ـ2 أمام ألميريا.

ويستهل الفريق حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الفتح ضمن الجولة الأولى على ملعب «الأول بارك»، 15 أغسطس الجاري.