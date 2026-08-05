باركر يعود إلى حلبة الملاكمة

ذكر النيوزيلندي جوزيف باركر، بطل العالم السابق في وزن الثقيل، الأربعاء، أنه حصل على الإذن بالعودة إلى حلبة الملاكمة، بعد فشله في اختبار منشطات في أكتوبر الماضي.

وأنكر ‌النيوزيلندي «34 عامًا»، ‌الذي حمل لقب ‌العالم ⁠للوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة ⁠العالمية في الفترة من 2016 إلى 2018، تعاطي أي مادة محظورة، وكان يواجه خطر الإيقاف لمدة عامين.

وفشل في ⁠الاختبار الطوعي الذي خضع ‌له ‌في اليوم الذي خاض ‌فيه النزال وخسر أمام البريطاني ‌فابيو واردلي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية في ذلك الوقت إن نتائج الاختبار أظهرت وجود ‌آثار للكوكايين في جسمه.

وقال باركر في بيان: «يسعدني تأكيد ⁠رفع ⁠الإيقاف المؤقت عني، وسأعود إلى الحلبة قريبًا». وأضاف «نُصحت بعدم الإدلاء بمزيد من التصريحات في الوقت الجاري، ريثما يتم الانتهاء من التفاصيل. شكرًا لجميع مشجعي».

وأكد روبرت سميث، الأمين العام للمجلس البريطاني لمراقبة الملاكمة، رفع الإيقاف لكنه لم يقدم أي تفاصيل.