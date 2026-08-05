صلاح في إسطنبول

وصل المصري محمد صلاح، الأربعاء، إلى مطار أتاتورك في إسطنبول وسط حضور جماهيري كبير تمهيدًا لتوقيع عقده مع فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم (وكالات)