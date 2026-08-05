ويسلي.. كروزيرو ينهي الصفقة ويتحمل 80%

اتفقت إدارة نادي كروزيرو البرازيلي مع نظيرتها في النصر على الاستفادة من خدمات ويسلي تيكسيرا، لاعب الفريق العاصمي الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر، أقر الطرفان بشكل نهائي إتمام الصفقة التي من بين بنودها عدم منح النادي البرازيلي حق شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة.

وتخلص النصر ممّا يزيد على 80 في المئة من رواتب اللاعب البرازيلي للموسم الجاري بإعارته إلى كروزيرو، فيما تنازل ويسلي عن نسبة إضافية في سبيل إتمام الصفقة لفريق يضمن له المشاركة أساسيًا.

وأعير ويسلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى ريال سوسيداد الإسباني، وشارك في خمس مباريات فقط.

ويمتد عقده مع النصر، الذي ضمَّه خلال صيف 2024 من كورينثيانز البرازيلي، حتى عام 2028.

وعلى مدى موسمٍ ونصف الموسم، مثّل اللاعب الفريق الأصفر في 40 مباراة، ضمن مختلف المسابقات، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع مثلها.