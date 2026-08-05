طرابزون.. وجهة الخليجيين تستقبل صلاح

في مدينة طرابزون التركية المطلة على البحر الأسود، التي تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى وجهة مفضلة للسياح العرب بفضل طبيعتها الخضراء وجبالها وأنهارها وأجوائها المعتدلة، يترقب الجميع خبرًا رياضيًا قد يغير ملامح الموسم الجديد.

نادي طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي الممتاز، من المنتظر أن يوقع في غضون ساعات مع النجم المصري محمد صلاح بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

تقع المدينة في شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، وأصبحت محطة رئيسة للعائلات والسياح القادمين من الدول العربية، خاصة من الخليج الذين يقصدونها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والجولات السياحية والراحة بعيدًا عن الازدحام.

واليوم، قد يضيف وصول صلاح بعدًا رياضيًا جديدًا يجذب المزيد من الزوار العرب لمتابعة مباريات الفريق على أرضه.

تأسس نادي طرابزون سبور في الثاني من أغسطس 1967 نتيجة اندماج أندية إدمان أوجاجي، وإدمان جوجو، وكاردينيز جوجو، ومارتي سبور.

وافتتح ملعبه الحالي «بابارا بارك» موسم 2016ـ2017 بسعة تصل إلى 40 ألفًا و980 متفرجًا.

وخاض الفريق منافسات دوري الأضواء للمرة الأولى موسم 1974ـ1975 وأنهى الترتيب في المركز التاسع بين 16 فريقًا.

وفي موسمه الثاني بالدوري، فاز باللقب ليصبح أول نادٍ من خارج إسطنبول يحرز البطولة ثم حسم اللقب خمس مرات في ستة مواسم بين 1976 و1981 «أنهى موسم 1977ـ1978 في المركز الثاني»، وعاد للفوز مجددًا موسم 1983ـ1984 بعد غياب عامين، أما اللقب السابع والأخير حتى الآن فكان موسم 2021ـ2022.

وعلى صعيد كأس تركيا، حصد الفريق اللقب عشر مرات، أولها موسم 1976ـ1977 وآخرها الموسم الماضي.

ويُعد أبرز منافسيه المحليين فنربخشة وغلطة سراي وبشيكتاش، أما الهداف التاريخي للنادي فهو هامي مانديرالي برصيد 273 هدفًا في كل المسابقات بين 1985 و2002، بينما سجل بوراك يلماز أكبر حصيلة أهداف في موسم واحد مع الفريق بـ33 هدفًا موسم 2011ـ2012.

أنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف غلطة سراي البطل، ويخوض حاليًا التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وفي مدينة يقصدها السياح العرب بأعداد متزايدة كل صيف، قد يكون انضمام صلاح دفعة قوية للنادي وللسياحة الرياضية معًا، إذ يتوقع أن يزداد الاهتمام بمباريات الفريق وبزيارة الملعب والمناطق المحيطة به.