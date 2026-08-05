العبسي إلى نيوم.. والرياض يوقع مع العلي

وافقت إدارة نادي الرياض على بيع المدة المتبقية من عقد خليل العبسي لاعب فريقها الأول لكرة القدم، إلى نيوم، مقابل إعارة حسين العلي إلى أحمر العاصمة حتى نهاية الموسم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتدرج العبسي «25 عامًا» الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، في الفئات السنية بنادي النصر ابتداءً من 2020، قبل الانتقال إلى الخلود على سبيل الإعارة 2022.

وأعير العبسي بعد ذلك إلى نادي الطائي، وفي 2023 انتقل بصورة نهائية إلى الحزم، وفي الموسم الذي يليه رحل إلى العربي ثم إلى الجبلين، قبل التوقيع مع الرياض 2025 بعقد يمتد حتى 2028.

ولعب العبسي مع «مدرسة الوسطى» 24 مباراة، سجل هدفًا واحدًا، ولم يصنع، وتبلغ قيمته السوقية 175 ألف يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».

من جهته، بدأ العلي البالغ من العمر «25 عامًا» مشواره الاحترافي في الفئات السنية بالنادي الأهلي، موسم 2019 وصعد للفريق الأول في الموسم الذي يليه.

وفي موسم 2023 انتقل إلى نادي أبها ولم يستمر إلا موسمًا واحدًا، بعدها وقع عقدًا احترافيًا مع نيوم، وتبلغ قيمته السوقية 200 ألف يورو.

ولعب الموسم الماضي مع نيوم 39 مباراة في جميع المسابقات، سجل هدفًا واحدًا، وصنع مثله.