أبها.. برنامج خاص يجهز قـوري

يتقدم الفرنسي علـي قـوري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم الجديد، التدريبات، الخميس، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الجهاز الفني، سيضع برنامجًا خاصًا، للجناح الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا، لتجهيزه قبل الدخول مع المجموعة.

وتدرج قوري، في نادي لو هافر «B» موسم 2013، وتم تصعيده للفريق الأول 2016، وبعد تسعة مواسم انتقل إلى سيركل بروج البلجيكي، وفي 2020 أعير إلى تروا الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى باريس إف سي بنظام الإعارة، وفي 2022 قام الأخير بشراء عقده.

ويقص أبها وضيفه الحزم شريط افتتاح النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.