افتتاح ديوانية الثقافة والفنون في الرياض

دشّنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المقر الجديد لديوانية الثقافة والفنون بمقر الجمعية في الرياض.

وحسبما أعلنت الجمعية، الأربعاء، فأن حفل افتتاح المقر الجديد شهد حضور عدد من الأعضاء الشرفيين والفنانين والمثقفين والزملاء الإعلاميين، يتقدمهم عبد الرحمن الخطيب، سعد حضر، مطرب فواز، محمد الكنهل، سعد المدهش، ومريم الغامدي.

وتعد ديوانية الثقافة والفنون إحدى المبادرات الثقافية للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وتهدف إلى إيجاد مساحة مستدامة للحوار الثقافي، واحتضان الطاقات الإبداعية، وتعزيز التواصل بين الفنانين والمثقفين والإعلاميين، إلى جانب دعم المبادرات النوعية، التي تثري المشهد الثقافي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الثقافية في السعودية.