النصر والفتح.. مفاوضات متقدمة في صفقة العقيدي وباعطية

كشف لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ مقرَّبٌ من نادي الفتح عن أن الإدارة اقتربت من التوصُّل إلى اتفاق مع نظيرتها في النصر على صفقة تبادلية، تقضي بانتقال نواف العقيدي، حارس مرمى «الأصفر»، إلى صفوف الفتح، إلى جانب لاعب آخر من النصر مقابل انتقال سعيد باعطية، ولاعب فتحاوي ثانٍ إلى النادي العاصمي.

وأوضح المصدر ذاته، أنه لايوجد مبلغ مالي في الصفقة في وقت يقترب الطرفين فيه من التوصل إلى اتفاق نهائي على الصفقة، لكنَّها لم تُحسم بصورة رسمية حتى الآن في ظل عدم توقيع العقود والاتفاق بشكل نهائي بين الناديين.

وبيَّن أن الأيام المقبلة ستكون حاسمةً في تحديد مصير الصفقة سواء بإتمامها رسميًّا، أو تعثرها قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وكانت «الرياضية» كشفت عن أن نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، رفض عرض إدارة ناديه لتجديد عقده مفضِّلًا الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو الانتظار حتى دخوله الفترة الحرَّة، يناير المقبل، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النصر فتحت باب التفاوض مع الحارس الدولي في الأيام الماضية رغبةً منها في تمديد عقده، الذي ينتهي صيف 2027، لكنَّ العقيدي أبلغ مسؤولي النادي بعدم رغبته التجديد في الوقت الراهن، متمسِّكًا بخيار الرحيل.

وتدرَّج العقيدي، البالغ 26 عامًا، في الفئات السنية للنصر قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2019، كما خاض تجربتَين على سبيل الإعارة مع الطائي، والفتح، ثم عاد إلى صفوف «الأصفر العاصمي» من جديد.

وشارك حارس المرمى بصورة منتظمة مع الفريق في النصف الأول من الموسم الماضي، لكنَّه فقد مركزه الأساسي عندما فضَّل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الاعتماد على البرازيلي بينتو ماثيوس في خانته.

وخاض العقيدي بقميص النصر 53 مباراةً رسميةً في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 55 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراةً، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، كما أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إضافةً إلى كأس الملك سلمان للأندية العربية.