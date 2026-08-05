3 مصريين سبقوا صلاح إلى طرابزون سبور

لن يكون النجم المصري محمد صلاح أول لاعبٍ من بلده يُمثِّل فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، فقد سبقه ثلاثةٌ من مواطنيه ارتدوا القميص الأزرق والأحمر.

وسيصبح صلاح، الذي وصل إلى تركيا الأربعاء ويوقّع عقده مساء الخميس، رابع لاعبٍ مصري ينضم إلى طرابزون سبور.

وتعاقد النادي التركي مع المصري أيمن عبد العزيز، لاعب الوسط الدفاعي، مطلع عام 2007.

ولعِب عبد العزيز 55 مباراةً بشعار الفريق، على مدى موسمٍ ونصف الموسم، محرزًا هدفين. وخلال صيف 2008، غادر تركيا عائدًا إلى القاهرة، تحديدًا إلى فريق الزمالك الذي قدّمه لعالم كرة القدم.

ودافع اللاعب ذاته، الذي علّق حذاءه عام 2015، عن ألوان فرق تركية عدّة، قبل محطة طرابزون وبعدها.

وتزامل عبد العزيز في النصف الثاني من موسم 07ـ2008 مع مواطنه سيد معوض، الظهير الأيسر الشهير، الذي انضم إلى طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية لذلك الموسم، قادمًا من الإسماعيلي المصري.

واستعار طرابزون سبور معوّض من الإسماعيلي، وفي ختام الموسم اشترى عقده ثم باعه للأهلي، البطل التاريخي للكرة المصرية، الذي عجِز عن ضمّ ِاللاعب مُباشرةً من «الدراويش» بسبب الحساسيات الجماهيرية بين الناديين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، أن انتقال معوض إلى النادي التركي لفترة وجيزة لم يكن سوى جسر عبورٍ إلى الأهلي. لكن الظهير المهاري، الذي اعتزل في 2014، نفى ذلك، علمًا أن إسهامه مع فريق مدينة طرابزون الساحلية اقتصر على خوض أربع مباريات.

واستقطب طرابزون سبور الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه من أستون فيلا الإنجليزي خلال انتقالات صيف 2022، وأشركه في 76 مباراة على مدى موسمين.

وأسهم تريزيجيه في فوز الفريق بكأس السوبر المحلية 2022، وأحرز لصالحه 25 هدفًا وصنع 17.

ووصل صلاح، أحد أبرز النجوم في تاريخ ليفربول، إلى تركيا الأربعاء لإتمام إجراءات انتقاله إلى ناديه الجديد، الذي حدد مساء الخميس موعدًا لتوقيع عقد الجناح، صاحب الـ 34 عامًا، أمام المشجعين.

ولعِب صلاح تسعة مواسم لناديه السابق، مسهمًا في فوزه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس السوبر الأوروبي، وألقابٍ أخرى.