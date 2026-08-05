إمباير إنترتينمنت: 18 مليون دولار إيرادات «سبايدر مان»

سجل فيلم «Spider-Man: Brand New Day» أكبر إيرادات لعطلة نهاية أسبوع في تاريخ شباك التذاكر بالشرق الأوسط، بإجمالي 18.4 مليون دولار، في إنجاز يعكس اتساع قاعدة جمهور الأفلام العالمية في المنطقة، وقوة سوق السينما العربية خلال الأعوام الأخيرة.

وتصدرت الإمارات أسواق المنطقة بإيرادات بلغت 7.4 مليون دولار، تلتها السعودية بـ5.4 مليون دولار، بينما شهدت دور العرض في مصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ما أسهم في تحقيق الفيلم لهذه البداية القياسية.

ويرى متابعون لصناعة السينما أن هذه الأرقام تؤكد التحول الكبير الذي شهدته أسواق الشرق الأوسط، والتي أصبحت من بين أبرز المحطات العالمية لإطلاق الأفلام الضخمة، في ظل التوسع المستمر في دور العرض وارتفاع معدلات الإقبال على الإنتاجات الهوليوودية.

من جانبها، أكدت شركة إمباير إنترتينمنت، الموزع الحصري لأفلام Sony Pictures في الشرق الأوسط، أن الفيلم حقق أفضل افتتاحية في تاريخ المنطقة،

ولم يقتصر النجاح على الشرق الأوسط، إذ سجل الفيلم أداءً استثنائيًا عالميًا، بعدما حقق نحو 355 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بينما ارتفعت إيراداته العالمية إلى 927 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ليحقق ثاني أكبر افتتاح عالمي في تاريخ السينما.