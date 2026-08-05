لوبي بعد التوقيع مع الاتحاد: أصبحت نمرا مقاتلا

أعلن نادي الاتحاد، الأربعاء، رسميًا التعاقد مع السنغالي ديون لوبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029 قادمًا من ألميريا الإسباني.

وكتب النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مـن أرض التيرانجا إلـى عرين النمور»، وأرفق العبارة بفيديو للاعب الوسط السنغالي، قال فيه: «من أول لمسة للكرة تعلمت أن المباريات لا تحسم بالأهداف فقط بل بالإصرار والقتالية داخل الملعب، وفي كل محطة مررت بها كنت أبحث عن تحد جديد، واليوم وجدت المكان الذي يشبه طموحي، وجمهور لا يعرف إلا الانتصار وشعار يحمل تاريخًا عظيمًا».

وأضاف اللاعب السنغالي: «أنا جاهز لكتابة فصل جديد والقتال في كل دقيقة من أجل هذا القميص، وأنا ديون لوبي أصبحت نمرًا».

من جهته، رحب فرانك كاربو المدير الرياضي في النادي بالسنغالي لوبي، متمنيًا له التوفيق مع زملائه وتحقيق النجاحات والانتصارات التي تتطلع لها جماهير الاتحاد.

ويأتي انضمام لوبي «24 عامًا» إلى نادي الاتحاد تأكيدًا لما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس» قبل ساعات من حسم الصفقة رسميًا، إذ أورد أن نادي الاتحاد تعاقد مع السنغالي ديون لوبي لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم قادمًا من ألميريا مقابل 13 مليون يورو على دفعات.

وقبل ذلك، وتحديدًا الإثنين الماضي، نقلت «الرياضية» عن مصادر خاصة، أن نادي الاتحاد وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ألميريا الإسباني بغية التعاقد مع السنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، للانضمام إلى الفريق الأول بعقدٍ لمدة أربعة أعوامٍ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد يتفاوض مع نادي ألميريا الذي يترأسه محمد الخريجي لإقناعه ببيع العقد اللاعب السنغالي رغم تمديده أخيرًا حتى صيف 2030.

وارتدى لوبي قميص ألميريا في 105 مباريات وأحرز أربعة أهداف وصنع ستة منذ انتقاله إلى النادي الإسباني في صيف 2023 قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي.

وتقدر القيمة السوقية للاعب الاتحاد الجديد بـ15 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.