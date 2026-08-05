يايسله: عندما يطرق نيوكاسل بابك.. تهتم بشدّة

عبّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، عن إيمانه التام بمشروع النادي الإنجليزي، وعدَّه أحد أكبر أندية اللعبة في أوروبا.

وأعلن نيوكاسل يونايتد، مساء الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب السابق لفريق الأهلي السعودي.

وفي تصريحاته الأولى بعد التعيين، قال الألماني لموقع ناديه الجديد: «شرفٌ عظيمٌ أن أتولى هذا المنصب، يُعدُّ هذا النادي واحدًا من أكبر الأندية في كرة القدم الأوروبية، إذ يتمتع بتاريخ وهوية وقاعدة جماهيرية فريدة، وأنا متحمس للغاية لتجربة هذا الشغف وهذا الارتباط الوثيق بشكل مباشر».

وأوضح: «عندما يطرق نيوكاسل يونايتد بابك، فإنك تُولي الأمر اهتمامًا بالغًا». ورأى أن طموح النادي ورؤيته للمستقبل والفرص المتاحة جعلت منه وجهة جذابة للغاية، مضيفًا: «تابعتُ مسيرة النادي عن كثب في الأعوام الأخيرة، والتقدم الذي أحرزه واضح للجميع».

وعبّر يايسله عن شعوره بحماس كبير تجاه المستقبل، وأكد إيمانه التام ودون تحفظ بمشروع ناديه الجديد والمسار الذي ينتهجه، مشيرًا إلى وجود «رؤية واضحة، وقيادة قوية، وأساس استثنائي يمكن البناء عليه».

وحول أسلوبه التدريبي، شرح قائلًا: «تعتمد فلسفتي في بناء الفرق على روح الجماعة، والعمل الجاد، والأداء المكثف، والشغف المستمر للتطور يومًا بعد يوم»، واعدًا بتقديم طاقته كاملة، وبذل قصارى جهده، ومساعدة النادي على تحقيق طموحاته.

وأثنى الألماني على إمكانات اللاعبين الموجودين في الفريق، وتطلّع إلى العمل معهم ومع الطاقمين الفني والإداري، وختم تصريحاته بالقول: «لا أطيق الانتظار للبدء في هذه المهمة، وسأغتنم هذه الفرصة بكل قوة وحماس، إذ ألتزم التزامًا تامًا وأكرس كل طاقتي لتحقيق المزيد من النجاحات لنادي نيوكاسل يونايتد».