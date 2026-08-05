بعد المعسكر.. إجازة الفتح 3 أيام

منح خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة ثلاثة أيام بعد ختام المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد.

ويعاود اللاعبون تدريباتهم على ملعب النادي، السبت المقبل، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل بدء موسمه في 15 أغسطس الجاري، حينما يواجه مضيفه النصر على ملعب الأول بارك في الرياض بالجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وكان معسكر الفريق الفتحاوي في ماربيا استمر لمدة 22 يومًا، وتضمن تدريبات مكثفة تخللتها أربعة مباريات تجريبية انتهت واحدة بفوزه على جلاسيس يونايتد 6ـ0، فيما خسر ثلاثًا أمام أكاديمية فيزيو 1ـ4، ومايوركا 0ـ3، والعربي القطري 1ـ2.