لاراجوت تعتزل التزلج

أعلنت السويسرية لاراجوت بهرامي المتأهلة لثلاث جوائز أولمبية وتسع جوائز في بطولات العالم، الأربعاء اعتزالها رياضة التزلج عن عمر 35 عامًا.

وتملك البطلة الأولمبية واحدًا من أبرز السجلات في تاريخ التزلج السويسري والعالمي بعد 18 موسمًا من المنافسات، إذ أحرزت ثلاث ميداليات أولمبية ذهبية في السوبر ـ جي عام 2022، إضافة إلى برونزيتين في الانحدار عام 2014 والسوبر ـ جي عام 2022.

كما أحرزت تسع ميداليات في بطولات العالم، وفازت بالكرة البلورية الكبرى مرتين (2016 و2024).

وفي اختصاصها المفضل، السوبر ـ جي، جمعت لاراجوت ـ بهرامي ست كرات بلورية (2014 و2016 و2021 و2023 و2024 و2025)، إضافة إلى كرة بلورية في التزلج العملاق (2024).

وبلغ رصيد المتزلجة السويسرية 101 منصة تتويج في كأس العالم، بفارق منصة واحدة فقط عن مواطنتها الأسطورة فريني شنايدر.

وتعرضت لإصابة خطيرة خلال التدريب في نوفمبر الماضي، ما اضطرها إلى إنهاء موسم 2025-2026 مبكرًا وحرمها من الدفاع عن لقبها في السوبر ـ جي خلال ألعاب ميلانو ـ كورتينا الأولمبية.

وكتبت غوت ـ بهرامي في رسالة نشرها موقع الاتحاد السويسري: «أدرك أن الوقت قد حان، وقت التوقف عن محاولة تجاوز حدودي بأي ثمن، وعن فرض إيقاع ومتطلبات معينة على جسدي».

وأضافت: «التزلج بالنسبة إليّ شيء سحري وطبيعي، ومحاولة إرغام جسدي وذهني على التحمّل والتعامل مع الألم من شأنه أن يشوّه الصورة التي أحتفظ بها في داخلي لما فعلته بكل هذا الشغف».