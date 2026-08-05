بعد سيلينا.. الاتفاق يترقب موافقات لارسون والبيشي

ينتظر نادي الاتفاق وصول موافقة لجنة الرقابة المالية، في رابطة دوري المحترفين السعودي، على التوقيع مع المهاجم السويدي جوردان هنريك لارسون والجناح عبد العزيز البيشي، وذلك بعد موافقتها على صفقة الجناح الكوسوفي بيرسانت سيلينا، التي أعلنها النادي مساء الأربعاء بعد أسابيع من حسمها.

ووقع سيلينا «29 عامًا» العقد داخل مقر النادي، في الدمام، مع حمد المطوع، الرئيس التنفيذي.

وبات بإمكان «النواخذة» قيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس لخوض منافسات الموسم الجديد.

وحسب المصادر، يتطلّع الاتفاق إلى نيل موافقتين مماثلتين من لجنة الرقابة المالية، خلال الأيام المقبلة، للتوقيع مع لارسون «29 عامًا» والبيشي «32 عامًا».

وأكدت المصادر خوض سيلينا والبيشي الحصص التدريبية والمباريات التجريبية مع الفريق وسفرهما ضمن بعثته التي خاضت معسكرًا إعداديًا، أخيرًا، في إسبانيا.

وتعمل إدارة النادي على إتمام الصفقات الجديدة وقيد اللاعبين في القائمة، لتمكين المدرب الجديد من إشراكهم في الجولات الأولى من الموسم، الذي ينطلق في 13 أغسطس الجاري