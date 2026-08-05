كارني: لا أثق في قيادة إنفانتينو

أكد مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، الذي استضافت بلاده كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، الأربعاء، أنه لم يعد يثق بقدرة جاني إنفانتينو على قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال كارني للصحافيين ردًا على سؤال بشأن مشروع رئيس فيفا الذي جرى تجميده حاليًا، والقائم على فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم: «بالتأكيد، لم تعد لدي ثقة بالسيد إنفانتينو بعد هذه المرحلة، بالنظر إلى ما جرى».

ويعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، الأربعاء في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع، جرى التخلي عنه لاحقًا، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم.

ويُعقد الاجتماع صباحًا في المقر الإفريقي لـ«فيفا» داخل مجمع محمد السادس بمدينة سلا، قرب الرباط، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته.