أخضر الدراجات يشارك في طواف كهرمان مرعش

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات، الأربعاء، عن دخول المنتخب السعودي معسكرًا في تركيا حتى 31 أغسطس الجاري، يتخلله المشاركة في منافسات طواف كهرمان مرعش، وذلك ضمن برنامج التحضيرات المكثفة للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وطبقًا لبيان الاتحاد السعودي للدراجات على منصة «إكس» يأتي المعسكر ذلك في إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير مستويات الدراجين وتجهيزهم للاستحقاقات والبطولات القارية والدولية المقبلة.

ويتخلل البرنامج الإعدادي للمنتخب مشاركة رسمية في منافسات طواف كهرمان مرعش الدولي بتركيا، وهو أحد السباقات المعتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) بتصنيف (2.2).

ويشمل الطواف مراحل جبلية مرتفعة وطرقًا مستوية وسريعة، مما يتيح للدراجين السعوديين فرصة الاحتكاك بنخبة من الدراجين الدوليين والفرق الأوروبية، واكتساب المزيد من الخبرات التكتيكية والبدنية في إدارة السباقات الطويلة والمنعطفات الوعرة.

وأن المشاركة في طواف كهرمان مرعش تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم بعد المنافسات المحلية الأخيرة.